شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فيرنانديز يكشف عن شعوره بعد الخسارة بأول جولتين بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق برونو فيرنانديز لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على شعوره بعدما بدأ الفريق بداية مخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والخسارة في أول جولتين بالبريميرليج.

فيرنانديز يكشف عن شعوره بعد الخسارة في أول جولتين بالدوري الإنجليزي

وكان قد خسر مانشستر يونايتد في الجولة الأولى أمام برايتون بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر أمام برينتفورد برباعية ليعود تدريجيا لنتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وأكد فيرنانديز في تصريحات لصحيفة ذا أتلتيك:"يمكننا رؤية الشعور بيننا وبين الجماهير في الأجواء المختلفة، بدايتنا السيئة كانت أشبه بمطاردة أشباح الماضي، الكل كان يشعر بأن الثقة انخفضت مرة أخرى داخل الفريق".

وتابع:"لم نكن خائفين ولكننا لم نكن نشعر بأننا في حالة جيدة عند استلام الكرة، الأمر كان صعبا في البداية وازداد الأمر صعوبة أمام برينتفورد في المباراة الثانية بعدما خسرنا برباعية وانخفض مستوى الطاقة بعد ذلك ولكن نجحنا في استعادة الثقة من جديد".

فيرنانديز يعلق على رأيه في تين هاج

وعن رأيه في دور تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قال فيرنانديز:"هو صارم للغاية ويملك اسلوب خاص للعب وعليك اتباع تعليماته، أنا احب ذلك ونجح في إعادة الالتزام داخل الفريق مرة أخرى وهو أمر افتقدناه كثيرا في الماضي".

وأضاف: "ما يفعله تين هاج هو ما يقوم به بيب جوارديولا في مانشستر سيتي ويورجن كلوب في ليفربول وهما يملكان الاستقرار الكبير داخل النادي".