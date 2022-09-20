شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية لديديه ديشامب بمعسكر فرنسا قبل مباراتي النمسا والدنمارك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت الصحف العالمية صباح اليوم عن بعض الأزمات التي يعاني منها ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا خلال معسكر الديوك استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استدعاء أدريان تروفيه لينضم لمعسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما تعرض لوكا دين لاعب منتخب فرنسا للإصابة خلال الفترة الماضية.

إصابة نجم فرنسا بمعسكر المنتخب

وأشارت جميع التقارير بأن لوكا دين كان أحد العناصر الأساسية التي يرغب ديشامب في الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لتمثل إصابته بمثابة صفعة قوية للمدير الفني للديوك الفرنسية.

ومن جانبه، أوضح الاتحاد الفرنسي في بيان أن دين ظهر أمس في مركز كليرفونتين الوطني لكرة القدم وهو المكان الذي يعسكر فيه الفريق استعدادا لدوري الأمم الأوروبية.

وأضاف البيان بأن الجهاز الطبي قام بفحص اللاعب وأظهرت كافة الفحوصات بأن دين لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين في بطولة دوري الأمم الأوروبي ليخرج بذلك من حسابات المنتخب الفرنسي الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتواجد تروفيه لاعب رين الفرنسي بدلا من نجم أستون فيلا المتألق مؤخرا داخل معسكر منتخب فرنسا.

مباريات فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يذكر أن فرنسا ستواجه كل من النمسا والدنمارك يومي الخميس والأحد على التوالي في إطار مباريات الديوك ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن المنتخب الفرنسي يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط والتي تضم كل من الدنمارك وكرواتيا والنمسا.

