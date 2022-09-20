شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى كاسيميرو - ليفربول يفتح ملف التعاقد مع فالفيردي من جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اهتمام كبير من جانب ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع نجم ريال مدريد المتوهج بشدة الفترة الماضية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اهتمام ليفربول بالتعاقد مع فالفيردي

وكانت قد أكدت العديد من الصحف في وقت سابق أن ليفربول اهتم بشدة بالتعاقد مع فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

وتشير التقارير الصحفية في الوقت الحالي أن ليفربول لا يزال يأمل في التعاقد مع نجم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي ولاتزال إدارة الريدز مهتمة بخطف اللاعب بأي مبلغ في ظل احتياجها لتدعيم خط وسط الفريق الإنجليزي.

ووفقا لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ليفربول سيقوم بتقديم عرضا كبيرا من جديد على إدارة ريال مدريد من أجل الموافقة على رحيل فالفيردي.

عرض ليفربول للتعاقد مع فالفيردي

وأضافت الصحيفة بأن العرض ستصل قيمته إلى 85 مليون سترليني بعدما نجح فالفيردي في تقديم مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية والمساهمة في فوز ريال مدريد بالمباريات الماضية.

وأشارت آس الإسبانية بأن المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب من أشد المعجبين بنجم ريال مدريد ويرى أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.