شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يستهدف التعاقد مع هدف نيوكاسل وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوفه واستكمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووفقا ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن تين هاج يرغب في التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في الدوري البرتغالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

تين هاج يرغب في التعاقد مع جونكالو راموس من بنفيكا

وأضافت الصحيفة أن تين هاج أعجبه كثيرا اداء اللاعب جونكالو راموس مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي ويرغب في أن ينضم لكتيبة مانشستر يونايتدف في شهر يناير القادم.

قيمة بيع راموس مهاجم بنفيكا

وأكدت الصحيفة بأن القيمة المالية التي سيرحل بها راموس عن صفوف بنفيكا هي 25 مليون جنية إسترليني بالإضافة لوجود شرط جزائي في عقده مع بنفيكا يصل إلى 100 مليون إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن نجم الفريق البرتغالي قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي بالإضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب بايرن ميونخ الألماني.

وأختتمت بأنه على الرغم من أن تين هاج يرغب في التعاقد مع اللاعب، إلا أن الميزانية المالية لليونايتد لن تسمح بدفع مبالغ كبيرة في الميركاتو الصيفي الشتوي القادم بعدما أنفق الفريق أموالا كثيرة في الصيف.