نيوزيلندا تزيد مستوى التحذير من بركان «تاوبو» الهائل

رفع علماء نيوزيلندا اليوم الثلاثاء مستوى التحذير من بركان أسفل أكبر بحيرة في البلاد، كان قد أحدث أكبر ثورة للبراكين على وجه الأرض في الخمسة آلاف عام الماضية عندما ثار آخر مرة قبل نحو 1800 عام.

وقالت وكالة «جيونت» لرصد المخاطر الجيولوجية في بيان إنها رصدت ما يقرب من 700 زلزال صغير تحت بحيرة تاوبو، حيث الفوهة التي أنشأها البركان الهائل، ورفعت مستوى الإنذار إلى واحد من صفر.

ويعتمد نظام الإنذار البركاني على ستة مستويات متصاعدة من الاضطرابات لكن الوكالة أشارت إلى أن ثورات البراكين قد تحدث على أي مستوى، وقد لا تتحرك هذه المستويات بالتسلسل لأن نشاطها يمكن أن يتغير بسرعة.

وأطلق بركان تاوبو أكثر من 100 كيلومتر مكعب من المواد في الغلاف الجوي عندما ثار عام 200 قبل الميلاد تقريباً، مما أدى إلى تدمير منطقة كبيرة من وسط الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا في فترة ما قبل استقرار البشر فيها. وتقول جيونت إن الثوران كان الأكبر على كوكب الأرض خلال 5000 عام مضت.