الأمم المتحدة: قلقون من «ردّ قوات الأمن العنيف» على المتظاهرين الداعمين لمهسا أميني في إيران

المتظاهرون الداعمون لمهسا أميني في إيران (أ ف ب).

أعربت الأمم المتحدة عن «قلقها» حيال «ردّ قوات الأمن العنيف» على المحتجّين على وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وجاء في بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن «المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف أعربت اليوم (الثلاثاء) عن قلقها حيال وفاة مهسا أميني في الحجز، بعدما أوقفتها +شرطة الأخلاق+ الإيرانية تطبيقًا لقواعد الحجاب الصارمة، وحيال ردّ قوات الأمن العنيف على المتظاهرين» احتجاجًا على الوفاة.