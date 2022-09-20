وقف إنتاج بيبسي في روسيا

الشارقة - اميمة ياسر - أقدمت ” بيبسيكو”، عملاقة الأغذية والمشروبات الأمريكية على تعليق إنتاج مشروبات بيبسي وسفن أب وماونتن ديو في روسيا بعد مضي 6 شهور تقريبا من من إعلان الشركة الأمريكية أنها ستعلق المبيعات والإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وإرسال موسكو لعشرات الآلاف من قواتها إلى ساحة المعركة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء الخطوة التي كشفت عنها “بيبسي” بعد جولة قامت بها وكالة “رويترز” لعشرات المتاجر الكبرى وتجار التجزئة وصالات الألعاب الرياضية في العاصمة الروسية موسكو وخارجها والتي اكتشفت خلالها أن علب وزجاجات بيبسي المطبوع عليها تواريخ إنتاج في يوليو وأغسطس مصنعة في مصانع داخل روسيا.

وكان أحدث تاريخ على أحد منتجات بيبسي هو الـ 17 من أغسطس.

وذكرت ” بيبسيكو” في تصريحات أدلت بها لـ “رويترز” أنها توقفت عن تصنيع مُركزات بيبسي كولا وميرندا وسفن أب وماونتن ديو في روسيا.

وسبق أن صرح متحدث باسم بيبسيكو في الثامن من سبتمبر ، في أول تعليق علني على الأمر منذ قالت الشركة مطلع مارس إنها ستعلق الإنتاج والمبيعات والأنشطة الترويجية والإعلانية في روسيا، بأن “كافة المُركزات استُنفدت في وقت لاحق في روسيا وأن الإنتاج توقف”.

وأشار إلى أن هذا “يتماشى مع الإعلان الذي صدر عنا في مارس 2022″، إلا أنه رفض التعليق عند سؤاله عن تحديث بشأن المبيعات وما إذا كان قد جرى إيقافها.

ويعني استمرار الإنتاج أن المشروبات الغازية لا تزال متوفرة على نطاق واسع في موسكو وكذلك في فلاديفوستوك في أقصى الشرق وفي كراسنويارسك في سيبيريا، وفقا لمراجعة أجرتها رويترز.

وقال صاحب صالة ألعاب رياضية في موسكو إن أحدث طلب قدمه لشركة بيبسي كان في منتصف أغسطس.

ولم يفرض الغرب عقوبات على الأغذية والمشروبات ضمن الإجراءات واسعة النطاق التي تهدف لمعاقبة روسيا على أعمالها في أوكرانيا.

وقالت بيبسيكو في مارس إنها ستواصل بيع الضروريات اليومية، مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب وأغذية الأطفال في روسيا.