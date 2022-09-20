وسط أزمة معارك روسيا وأوكرانيا الطاحنة .. بوتين يتحدث عن مصر

الشارقة - اميمة ياسر - في نبأ عاجل أفادت به فضائية “إكسترا نيوز” المصرية ، بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن القبول بمحاولات الهيمنة الدولية التي تقوم بها بعض الأطراف، متابعًا: “نحن نحافظ على سيادة بلادنا ونواصل تقديم مساهماتنا للمساعدة في التوصل لحلول للأزمات العالمية، ومستعدون لتصدير القمح إلى الدول الفقيرة مجانًا”

وأضاف “الرئيس الروسي“ ننظر لمصر كأحد أهم الشركاء لنا في منطقة أفريقيا والعالم العربي".

وأوضح الرئيس الروسي في حديثه عن مصر جوانب العلاقة المتعددة حيث قال : "علاقاتنا مع مصر تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، وهي أهم الدول التي تربطنا بها علاقات قوية واستراتيجية”.