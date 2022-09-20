"عربية النواب" عن تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن مؤتمر المناخ: مكانه سلة المهملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، على خلفية تقريرها الصادر عن قمة المناخ العالمية التي ستُعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، الذي اتهمت فيه مصر بفرض عقوبات على عمل المجموعات البيئية المصرية.

ووصف أباظة هذا التقرير بالمفبرك والمضلل، مؤكداً أن إشادة العالم بمختلف دوله ومنظماته بالاستعدادات المصرية لاستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير أصاب هذه المنظمة بالهوس والجنون؛ خصوصًا أن كل ما تضمنه هذا التقرير لا أساس له على أرض الواقع.

وقال النائب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذا التقرير الكاذب والمفبرك لم يلقَ أي اهتمام من مختلف وسائل الإعلام العالمية، وقد تم تجاهله بصورة غير مسبوقة؛ لأنه تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة؛ خصوصًا أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة ومحددة للجميع ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وطبقاً لهذه القواعد يحق لأية منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر.

وأكد أباظة أن الرأي العام المصري والعالمي أصبح على وعي وإدراك كاملَين بأن هذه المنظمة المشبوهة دأبت على بث سمومها وأكاذيبها ضد مصر ولا هدف لها سوى تقديم صورة سيئة عن مصر، ولذلك أصبح المكان الطبيعي لتقاريرها هو سلة المهملات، معرباً عن أسفه الشديد لصدور هذا التقرير الكاذب في وقت يحتاج فيه العالم كله إلى التكاتف لإنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة التحديات والتداعيات السلبية والخطيرة.