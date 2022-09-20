النصر للسيارات: نفاوض "العربية للتصنيع" لإنتاج السيارة الكهربائية بمصانعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، لمصراوي، إن الشركة تتفاوض حاليًا لتصنيع السيارة الكهربائية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وكانت الشركة بدأت مفاوضاتها في وقت سابق مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "اجا" لتصنيع سيارة كهربائية في مصانعها من خلال اتفاق تصنيع لدى الغير، وفقا لما أكدته 3 مصادر لمصراوي في وقت سابق.

لكن الخولي، قال إن المفاوضات اتجهت حاليا إلى التصنيع لدى مصانع الإنتاج الحربي، فالهيئة العربية للتصنيع لدى أيضا مصانع يمكنها إنتاج السيارة الكهربائية، مشيرًا إلى أن التفاوض معها سيكون أسهل كثيرا من التفاوض مع القطاع الخاص.

وأكد الخولي أن الشركة الصينية التي تتفاوض معها النصر صاحبة موديل السيارة الكهربائية ليست طرفا في هذه المفاوضات.

واقتربت شركة النصر للسيارات من توقيع اتفاق نهائي مع شركة صينية، لتصنيع السيارة الكهربائية، بدلا من شركة دونج فينج الصينية التي فشل التوصل لاتفاق معها العام الماضي.

وقال الخولي إنه من المتوقع التوقيع النهائي على الاتفاق مع الشركة الصينية خلال شهر، مشيرًا إلى أن المفاوضات سارية في أحد بنود الاتفاق في الوقت الحالي.