ضبط شخص زور حساب بنكي للحصول على قرض بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخص لقيامه بتقديم كشف حساب بنكي مزور من أجل الحصول على قرض.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالتقدم لمسئولي أحد البنوك بمستندات طلب حصول على قرض بنكي مرفقاً بها كشف حساب بنكي مزور بإسمه منسوب صدوره لبنك آخر يفيد "على غير الحقيقة" أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع تجاوزت 5 مليون جنيه بهدف إظهار ملاءته المالية بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك المشار إليه للحصول على ذلك القرض .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه باصطناع كشف الحساب البنكي عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب"، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.