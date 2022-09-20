سكن لكل المصريين.. هل يحق لأصحاب القروض الحصول على شقة؟.. الإسكان تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل العديد المواطنين راغبي الاستفادة من الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين، والذي سيبدأ الأسبوع المقبل، عن مدى الاستفادة في ظل وجود قرض آخر يتم سداد الأقساط الخاصة به.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة يوم 13 يوليو 2021.

وتشترط كراسة الشروطة المنظمة لعملة الطرح بعدم الحصول على قرض تمويل عقاري لشقق محدودي الدخل في ظل وقت قرض آخر مستمر.

وبهذا.. فأي حاجز يريد التقديم في الطرح الجديد، يحق له الآن التقديم وشراء كراسة الشروط، وبعد تتابع مراحل التقديم وعدم وقد التعاقد مع البنك عليه سداد أي مديونية آخرى لصالح البتوك، سواء كانت قرض أو مديونيات أو غرامات.

وقال صندوق الإسكان الاجتماعي، إن موعد شراء كراسات الشروط يبدأ يوم يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وأكد الصندوق أنه بداية من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

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