نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. ننشر الرابط المباشر وخطوات الاستعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شغلت محركات جوجل في الساعات الأخيرة، بحث طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب والموعد النهائي لظهورها، بعد أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التسجيل مساء أمس الاثنين.

ومن المقرر ظهور نتائج تحويلات تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة من غلق باب التقديم.

كما يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب فور ظهورها من هنا

وكانت أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الفرصة الأخيرة لطلاب جميع المراحل بالتنسيق في التحويل من كلية لأخرى، فلن يتم فتح موقع التحويلات مرة أخرى.

وينشر "الخليج 365" خطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لتنسيق الجامعات 2022، وجاءت كالآتي:

- الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب من هنا

- كتابة الرقم السري للطالب مع مراعاة عدم تداوله مع أي شخص.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

- الضغط على عرض النتيجة.​