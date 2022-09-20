لولا يوسّع تقدّمه على بولسونارو قبل انتخابات الرئاسة في البرازيل

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «إيبك» ونٌشر يوم الاثنين أن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عزّز تقدمه قليلاً على الرئيس الحالي جايير بولسونارو قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأوضح الاستطلاع أن لولا سيحصل على دعم 47 بالمئة من الناخبين مقابل 31 بالمئة لبولسونارو، في الجولة الأولى المقررة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 46 بالمئة و 31 بالمئة على التوالي في نفس الاستطلاع قبل نحو أسبوع.

وفي جولة إعادة محتملة، وسّع لولا تقدمه إلى 19 نقطة مئوية من 17 في السابق، مما يشير إلى أنه سيتم انتخابه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات مقابل 35 بالمئة لبولسونارو.

واستقرت نسبة المؤيدين لبولسونارو عند 30 بالمئة، بينما زادت نسبة غير المؤيدين له إلى 47 بالمئة من 45 بالمئة في الأسبوع الماضي.