بريطانيا: أسطول البحر الأسود الروسي ينقل بعض غواصاته من القرم

أعلن الجيش البريطاني اليوم الثلاثاء أن أسطول البحر الأسود الروسي نقل بعض غواصاته من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى نوفوروسيسك في كراسنودور كراي بجنوب روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع في تحديث استخباري يومي، أن عملية النقل ترجع على الأرجح إلى التغيير في مستوى التهديد الأمني المحلي في الآونة الأخيرة في مواجهة زيادة القدرة الهجومية بعيدة المدى لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أنه «خلال الشهرين الماضيين تعرض مقر الأسطول وقاعدة الطيران البحري الرئيسية التابعة له لهجمات».