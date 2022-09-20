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التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيأة رعاية الموهوبين أن "قبول الطلبة تم وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة".

وأعرب وزير التربية ،علي حميد الدليمي ، عن امنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة في مسيرتهم العلمية والوصول إلى الهدف المنشود الذي يتجسد في خدمة العراق العزيز .


يتبع..
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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