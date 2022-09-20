انت الان تتابع خبر التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيأة رعاية الموهوبين أن "قبول الطلبة تم وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة".
وأعرب وزير التربية ،علي حميد الدليمي ، عن امنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة في مسيرتهم العلمية والوصول إلى الهدف المنشود الذي يتجسد في خدمة العراق العزيز .
يتبع..
وأعرب وزير التربية ،علي حميد الدليمي ، عن امنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة في مسيرتهم العلمية والوصول إلى الهدف المنشود الذي يتجسد في خدمة العراق العزيز .
يتبع..