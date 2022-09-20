انت الان تتابع خبر "إطلاق رصاص وقنابل".. مشاجرة مسلحة تنتهي بإصابة شخصين شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصين أصيبا نتيجة تعرضهم لإطلاق نار ورمانة يدوية استهدفتهم بسبب مشاجرة عشائرية إثر حادث قتل مسبق بين عشيرتين ضمن منطقة الكمالية في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "المصاب الاول تولد ٢٠٠١، والمصاب الثاني تولد ٢٠٠٥، تم نقلهم الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

