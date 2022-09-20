انت الان تتابع خبر السرعة المفرطة تخطف حياة شاباً بطريقة مروعة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع سائق عجلة إثر اصطدامه بحاجز كونكريتي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "شابا من مواليد 2001، لقي مصرعه إثر اصطدام عجلته بكتلة كونكريتية ضمن منطقة جرف النداف في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الحادث نتيجة السرعة وعدم الانتباه".



وأعلنت مديرية المرور العامة، أمس الاثنين، مصرع واصابة 16 شخصاً بينهم 4 زوار إيرانيين بحوادث سير مختلفة في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت الى مصرع 6 اشخاص واصابة 10 بينهم 4 زوار إيرانيين".