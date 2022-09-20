شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مشروعا لتطوير الممر الملاحى والخدمات الملحقة بقناة السويس.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً ، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد ، والبحر الأحمر عند السويس ، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة مما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخري.

ونلقي الضوء في نقاط علي المشروعات الحيوية المستهدفه في ضوء التطوير والتحديث لمشروعات هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وتكشف عنها وثيقة التنمية الاقتصادية والإجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :

1- استكمال تطوير المجري الملاحي وخاصة مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، الذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي متابعة تنفيده خلال زيارته الأخيره لمحافظة الإسماعيلية، والتي شهدت افتتاح القرية الأولمبية وتدشين عدد من الوحدات البحرية.

2- بناء (2) كراكة، (كراكة ماصة حاملة سعة البئر 10000م3، وكراكة Backhoe).

3- استكمال تعديل المدخل الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاح.

4- استكمال إنشاء أحواض الترسيب، تطوير تفريعة بورسعيد الغربية والبوغاز الغربي.

5- تطوير الجراجات مع إنشاء قيسونات وتكسيات علي طول القناة.

6- تطوير شمعات الرباط علي طول القناة وبما يتلاءم مع زيادة أعداد وحمولات السفن.

7- استكمال ازدواج القناة من كبريت حتي جنيفة.

8- رفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمعدات البحرية ومعدات وآلات الورش، لإجراء عمليات الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية.

9- توفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة ومجابهة حوادث السفن في القناة، وبخاصة حوادث الانسكاب البترولي.

10- تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق، لمواجهة التطور العالمي للسفن العابرة وتطوير نظم إصلاحه.

11- تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث، بتشييد المباني غير السكنية، وتحسين الطرق والمرافق.

12- محطات وشبكات المياه لخدمة مدن القناة ومواجهة الامتدادات العمرانية والتوسعات الأفقية بما يتناسب مع التطور المنتظر في خطة الامتداد العمراني للمنطقة.

13- المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، مثل (مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد، مشروع كوبري الفردان، مشروع تطهير بحيرة المنزلة، مشروع تطوير وتكريك بحيرة البردويل، مشروع تطهير بحيرة مربوط وميناء أبو قير البحري. بناء وشراء (24) سفينة صيد)

14- إنشاء قناة اقتراب جانبية منفصلة لتفريعة بورسعيد الغربية.