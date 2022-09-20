شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشكر مصر لاستضافتها أعمال الدورة 97 للجنة الدائمة للإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور نبيل جاسم، رئيس شبكة الإعلام العراقي، بالشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها أعمال الدورة 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، وما قدمته من تسهيلات وحسن الاستقبال لوفود الدول العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولفت جاسم إلى أنهم يتطلعون في هذه الدورة الى الخروج بتوصيات هامة ازاء المواضيع المعروضة في جدول الأعمال والتي تأتي القضية الفلسطينية وتحدياتها في مقدمة الجدول، اضافة الى قضايا اساسية افرزتها مرحلة الحداثة وثورة الاتصالات والمعلوماتية، كذلك كيفية صياغة الخطاب الإعلامي العربي لمواجهة الارهاب، وترسيخ التحرك الاعلامي الموجه للخارج، وغيرها من البنود التي سوف تتم مناقشتها في هذه الدورة التي نأمل ان تتضافر جهودنا جميعاً لانضاجها بالشكل الامثل وبكل تأكيد انتم أهلاً لذلك، ويشرفني ان اتوجه بالشكر الجزيل للامانة الفنية في جامعة الدول العربية على ما تبذله من جهد كبير لاسناد اللجنة الدائمة للاعلام العربي.