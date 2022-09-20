شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد الجامعة العربية: نبحث سبل تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بوزراء الإعلام العرب المشاركين فى الجلسة الافتتاحية للدورة 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، مضيفا:"أتشرف استهلالا باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن ارفع أسمى عبارات الثناء وعميق الامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله بإضفاء رعايته على اجتماعات هذه الدورة مقدرين جميعا المبادرات الداعمة لسيادته من أجل الارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك بما في ذلك في الحقل الإعلامي".

كما تقدم السفير أحمد رشيد خطابي، بالشكر للكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وأمينه العام المستشار محمود فوزي وكافة أعضاء الفريق المنظم عن خالص، على الترتيبات التنظيمية المحكمة بتعاون وثيق مع الأمانة العامة لالتئام هذه الاجتماعات بدءاً باجتماع هذه اللجنة الموقرة.

وتابع:" تلكم الآلية التي تضطلع بموجب مقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الاعلام العرب بدور محوري في مسيرة العمل الإعلامي المشترك باعتبارها لجنة فنية دائمة تسهر على وضع الاستراتيجيات والخطط الإعلامية، ودراسة مشاريع القرارات التي ترفع للمكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من المجلس الوزاري، وفي هذا السياق، أوصى المكتب التنفيذي خلال دورته الأخيرة مارس الماضي ببغداد بضرورة ضمان التمثيل العالي للدول الأعضاء في هذه اللجنة وتطوير أدائها بما تحقق مزيدا من النجاعة في تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل".

وأشار الى أنه عملاً بمقتضيات النظام الأساسي أعدت إدارة الأمانة الفنية بقطاع الاعلام والاتصال مجموعة من الوثائق والمقترحات والمبادرات التي ستدرس في هذه الدورة متطلعين سويا للتوصل إلى توصيات عملية وذات مغزى بشأن مختلف البنود المدرجة في جدول الاعمال.

ولفت الى أن الدورة ستدرس جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة و في صلبها الأوضاع في القدس المحتلة بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلاميين الفلسطينيين وهم يؤدون بقدر عال من نكران الذات رسالة الشرف والأمانة، مشيرا الى أن الأمانة العامة تلقت بكامل الاهتمام المبادرة الفلسطينية لجعل 11 ماي يوما للتضامن مع الإعلام الفلسطيني والذي يتزامن مع ذكرى الجريمة الشنعاء التي استهدفت الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وذلك تجسيدا للتضامن الثابت مع الجسم الإعلامي الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وخاصة ما يتعلق بحماية الصحفيين .

وأردف:"كما ستبحث الدورة سبل تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 وتعاطي وسائل الإعلام ،خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث ،ومتابعة خطة التحرك الإعلامي ، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف ، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام الإلكتروني والإعلام التربوي والتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية، فضلاً عن المسائل التنظيمية لمجلس وزراء الإعلام".

وتوجه السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بخالص الشكر والتقدير للدول والمنظمات والاتحادات الإعلامية على تعاونها البناء مع قطاع الإعلام والاتصال للنهوض بالإعلام العربي مؤكداً على ضرورة تكريس هذا النهج التشاركي لإعطاء زخم أعمق لعملنا الإعلامي وفق محددات واحكام ميثاق الجامعة العربية وتوجهاتها الاستراتيجية لاستشراف منظومة إعلامية عربية متطورة وفاعلة وطموحة تواكب تطلعات دولنا وشعوبنا العربية في كسب رهاناتها التنموية الشاملة في مناخ من الامن والاستقرار والتماسك الوطني.