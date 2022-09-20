تونس .. إحتجاز رئيس الوزراء السابق بواسطة مكافحة الإرهاب

الشارقة - اميمة ياسر - قال محامون إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير متشددين إلى سوريا.

وأكد المحامي مختار الجماعي لرويترز، أن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب، الأربعاء.

وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار الثلاثاء بعد الانتظار نحو 14 ساعة الاثنين داخل ثكنة بوشوشة.

وألقت السلطات في شهر أغسطس القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر متطرفين تونسيين من أجل القتال في سوريا، ومنهم محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات متطرفة، ومنها تنظيم "داعش".

واتهمت أحزاب في تونس النهضة بالتساهل مع متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان على القتال في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.