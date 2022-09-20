كرم جبر يطالب برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التى تدعو إلى العنف

القاهرة - سامية سيد - نقل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى وزراء الإعلام العرب، تحيات وترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤكد دوما أهمية الدولة الوطنية ووحدة العرب.

وأشار كرم جبر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربى إلى أنه سوف يصدر عن هذا المؤتمر مجموعة من التوصيات التى تجعلنا مناصرين ومؤيدين للوحدة العربية.

وتابع كرم جبر: "أمامنا جدول أعمال حافل وهناك مقترحات سوف يتم مناقشتها لإعطاء دفعة قوية للإعلام العربى أولها يخص القضية الفلسطينية ومتابعة الاستراتيجية الإعلامية العربية، الإعلام الإلكترونى محور الإعلام المعاصر لما له من أهمية كبيرة، وهذا الفضاء الفسيح أصبح يتحكم فى صناعة الإعلام ونؤكد أهمية استثمار قمة المناخ فى شرم الشيخ من أجل تحقيق مصالح الدول العربية التى تعانى من التغيرات المناخية".

وطالب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التى تدعو إلى العنف والإرهاب واتخاذ توصيات لمواجهة ذلك.