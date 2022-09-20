شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ بتعيينه رئيسا للجنة حزب الوفد بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ بتعينه رئيسا للجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

كان المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة وافق على تعيين المهندس حازم الجندي رئيسًا للجنة العامة لحزب الوفد بالغربية.

وعرض الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على المكتب التنفيذي تعيين الجندي رئيسًا للجنة الوفد بالغربية، وقرر المكتب التنفيذي بالإجماع الموافقة على القرار.