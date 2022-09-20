شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يواصل جولاته الميدانية بدائرته فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية بدائرته بالإسكندرية، حيث أجرى جولة ميداينة في شارع الرضا متفرع من شارع السعداء للسماع إلى مشاكل المواطنين والسعي إلى توصيلها للجهات المختصة.

كما أجرى النائب محمد إسماعيل جولة ميدانية أخرى في منطقة القلعة للسماع إلى مشاكل الأهالى، والسعي إلى توصيلها للجهات المختصة.

ويعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .