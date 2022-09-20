صور- ضبط 14 هاتف آيفون مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 14 هاتفا محمولا آيفون 14 قبل تهريبهم داخل حقائب راكب مصري فور وصوله من الإمارات، حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بها لبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه مصطفي محمد مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على الطائرة الإماراتية، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على الطاهر علي مأمور الفحص وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ وجود عدد من علب الهواتف المحمولة، وكلف محمود محمد مدير الحركة محمود طلعت مأمور الجمرك تفتيش أمتعة الراكب، حيث عثر معه على ١٤ هاتفا محمولا ماركة آيفون ١٤ بروماكس.

قرر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.