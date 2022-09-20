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مصر للطيران تنقل فريق NL للكراسي المتحركة لكرة اليد من هولندا للقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تستضيف مصر بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقامت شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لفريق NL للكراسي المتحركة لكرة اليد، والقادم من أمستردام، على رحلة الشركة رقم MS758.

ويشارك الفريق في بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الأولى، والمقامة حالياً على أرض مصر المحروسة وتستمر البطولة حتى 26 من شهر سبتمبر الحالي.

وقد قامت مصر للطيران بإنهاء جميع إجراءات سفر بعثة الفريق من العاصمة الهولندية أمستردام، وكذلك قامت باستقبالهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة بمطار القاهرة الدولي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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