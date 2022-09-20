خروج قطار عن القضبان بدمنهور والسكة الحديد تعلن التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة، صباح اليوم، بحوش محطة دمنهور تم خروج الجرار وعربة القوى عن القضبان شاغلاً الخط الطالع والنازل، ولم يسفر ذلك عن حدوث أي إصابات وعلى الفور تنبه بالدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث والاستعداد بالسكة للحركة الطبيعية.

وبحسب بيان، يجرى تدوير القطارات من محطة إيتاي البارود لحين الانتهاء من الاستعداد بالسكة.

كما تؤكد الهيئة على السادة الركاب راغبى رد التذاكر المنصرفة لهم على قطارات الخط استرداد قيمتها بدون أي خصومات.

ونبهت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادث وسرعة إعداد تقرير.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب عن التأخير.​