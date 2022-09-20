أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 28 و34 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 110 جنيهات و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 120 و220 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 36 و80 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 60 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 62 و78 جنيها.