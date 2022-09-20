إصابة 15 في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصيب 15 شخصاً في حادث انقلاب ميكروباص، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية برطباط بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الغربي قبلي قرية برطباط.

بإنتقال سيارات الاسعاف، والأجهزة الأمنية، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصاً، مصابون جميعاً بكسور وجروح متنوعة.

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة، وجرى رفع رفع آثاره لتسيير حركة السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام، وحُرر محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.