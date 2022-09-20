ضبط موظف ضرائب استولى على 300 ألف جنيه من الممولين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، موظف صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج، لاستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على 300 ألف جنيه من المبالغ المحصلة من الممولين، جرى التحفظ على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" باستغلال المدعو "عماد. ف" 60 عامًا صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج "بالمعاش حاليًا" ويقيم دائرة مركز شرطة أخميم موقعه الوظيفي والتلاعب بقسائم تحصيل المبالغ المالية المحصلة من بعض الممولين ما ترتب عليه وجود فوارق مالية بين ما جرى تحصيله بالفعل وما جرى توريده بالخزينة جهة عمله واستيلائه على فارق تلك المبالغ لنفسه، والتي بلغت قيمتها 300 ألف جنيه.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.