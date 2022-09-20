انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي يوجه رسالة لجماهير برشلونة ويشيد باللاعبين الشباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ليفا، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت" الكتالونية: "منذ أيامي الأولى في برشلونة شعرت أنني في المكان المناسب والوقت المناسب وأنا فخور بتواجدي في برشلونة، ولم أتوقع أن يغني الجمهور باسمي في ملعب كامب بهذه السرعة، كل هذا يجعلني أشعر وكأنني في برشلونة منذ فترة طويلة".واضاف: "أتحدث اللغة الإسبانية بشكل أفضل، ويمكنني الآن طلب الطعام بنفسي، أتعرف على الثقافة والمدينة وأتكيف مع الحياة في برشلونة بشكل يومي".

وأشاد ليفاندوفسكي بلاعبي برشلونة الشباب، وقال: "بيدري وجافي وفاتي وفيران، حريصون على التحدث والسؤال بشكل مستمر،أشاركهم معرفتي وخبرتي لأني أرى مدى سرعة تطورهم مع الفريق".

وعن مواجهة ناديه السابق بايرن ميونخ في دوري الأبطال، قال: "كانت مواجهة لا يجب أن نخسرها، كان يجب أن نفوز، وإذا كنا لم نستطع ذلك، فكان لا بد ألا نخسر، لكنه درسًا سنتعلم منه لنهاية الموسم".



وعن استقبال جمهور بايرن له، قال: "لم أخش صافرات الاستهجان، لأنني تواجدت في ميونخ بعد الانتقال إلى برشلونة والتقيت ببعض الأشخاص في الشارع وسمعت ما قالوه عني ورأيت كيف عاملوني".

وزاد: "لقد كان شعوراً غريباً أن أدخل الى ملعب أليانز آرينا وأذهب إلى غرفة ملابس الفريق الضيف وأؤدي عمليات الإحماء في النصف الآخر من الملعب".

وعن استعداده للمونديال الأخير له، قال: "لم أفكر في أن كأس العالم في قطر سيكون الأخير لي مع المنتخب، أعتقد فقط أنه يعد حدثًا خاصًا ينتظرنا هناك، ويختلف عن كل ما سبقه في التاريخ".