شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى بخفض قيمة التكاليف الموجهة للمكاتب الثقافية والبعثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، زيادة قيمة المقدر من النفقات المخصصة لمقابله متطلبات تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات في السنة المالية 2022/23 بلغت نحو 2.5 مليون جنيه بنسبة 8.3% عن العام السابق.

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي، والتي وافق عليها مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، أكدت لجنة الخطة على أهمية تنفيذ توصياتها التي أدرجتها في تقاريرها السابقة من ضرورة النظر في تخفيض قيمة التكاليف الموجهة لهذه المراكز وبما يتفق ومقتضيات ترشيد الإنفاق.

يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات 7 أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).