شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تلتقى 19 جمعية أهلية بمركز أبو المطامير فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماع تنسيقي بين تسعة عشر جمعية أهلية من أنشط مؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

وقالت النائبة رشا فايز كليب إن الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود تحت مظلة حياة كريمة من أجل تحقيق أقصي استفادة للمواطنين في شتي المجالات وتحديدًا فيما يخص دعم الفئات المستحقة.

ويعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .