شاب يطعن آخر ليمنعه من خطبة ابنة خاله في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب شاب، بطعنات على يد آخر بعد تقدمه لخطبة ابنة خاله بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بإصابة شاب بجروح متهتكة بأماكن متفرقة بالجسم بعد التعدي عليه من قبل آخر بآلة حادة بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة عبدالغني محمد عبدالغني محمد معوض، يبلغ من العمر 23 عاما، عامل، مقيم بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، بجروح متهتكة بأماكن متفرقة بالجسم بعد التعدي عليه بسلاح أبيض مطواة على يد أيمن.م، مقيم بنجع الرملي بالسليمات، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض مطواة بعد أن تقدم لخطبة ابنة خاله، ليمنعه من استكمال الخطوبة منها ويتقدم هو لخطبتها.

جرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.