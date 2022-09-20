لأصحاب المعاشات والمطلقات والأرامل.. طريقة الحصول على شقة تمليك في سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعتبر المطلقات والأرامل وأصحاب المعاش من أهم الفئات التي تريد الحصول على شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي هذا التقرير ننشر الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المطلقات والأرامل وأصحاب المعاش على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودى الدخل.

الأوراق المطلوبة:

- لتقدم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات،

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مميكن).

- يتم تقديم قيد عائلي مُميكن.

– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

شروط الحجز:

– يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

– لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

– الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

– لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

– ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

– ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

– أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

أسعار وحدات سكن لكل المصريين:

دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية لمبادرة البنك المركزي

أسعار بيع الوحدات لمنخفضي الدخل تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه

- دفع مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، ويتراوح مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.