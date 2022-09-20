لتجنب النصب.. خطوات للتأكد من صحة ملكية عداد الكهرباء للوحدة السكنية قبل البيع والشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر في مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن شراء الوحدات السكنية أو الشقق الجديدة يتطلب إجراءات قانونية لنقل ملكية عداد الكهرباء بالوحدة السكنية والتأكد من صحة وحقيقة الإجراءات، خشية وقوعهم فريسة لعمليات النصب والاحتيال.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند شراء شقة أو وحدة سكنية جديدة وقيام المواطن بالاستعلام عنها لرغبته في نقل ملكية عداد الكهرباء، كالتالي:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد، كالتالي:

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.