شكري ونظيره الأمريكي يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأهمية استشراف كافة السبل الممكنة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد اليوم الاثنين على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل .

وأضاف ان الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية من بينها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة الي التطورات المرتبطة بسد النهضة.

وناقش الجانبان أيضاً الأستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذا سبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.