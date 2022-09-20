استمرار تلقي طلبات تحويل الممارسة لعدادات كودية.. ننشر الشروط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه لم يتم إغلاق باب التقديم على طلبات تحويل العمل بالممارسة لتركيب عدادات كودية المباني المخالفة والعشوائيات.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من حق أي مواطن التقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، منوها إلى أن التقديم على طلب تركيب عداد كودي لا يعني التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتًا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير جذافي لمعدل استهلاك الكهرباء لدى هولاء المواطنين وعدم الانتظام في سداد الممارسة يعرض مقدم الطلب لعدم تركيب العداد الكودي له.

وشدد على أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودي مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التي تصب في مصلحة المواطن والدولة معا.

يذكر أنه تمّ مد المهلة أكثر من 8 مرات لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، التي بدأ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي 2020 كالتالي:

- من أول يوليو حتى منتصف أغسطس من العام الماضي 2020.

- من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2020.

- من نهاية سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر2020.

- من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 2020.

- من نهاية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر2020.

- من نهاية ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.

- من نهاية مارس حتى نهاية يونيو 2021.

- من نهاية يونيو 2021 حتى نهاية شهر يوليو 2021 الماضي.

وفيما يتعلق بطرق التقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة:

- رابط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي: eehc.ses360.net.

أما المستندات المطلوبة

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

وفيما يتعلق بخطوات التقديم على المنصه الإلكترونية:

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكّد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.