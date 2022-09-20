البر الرئيسي الصيني يسجل 104 إصابات جديدة بكوفيد-19



محمد اسماعيل - القاهرة - بكين-( د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 104 إصابات مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19، بينها 33 في سيتشوان.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تحديد إجمالي 525 إصابة محلية جديدة بدون أعراض.

وغادر إجمالي 340 مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الاثنين، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 239 ألفا و794 شخصا.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس الاثنين ليستقر إجمالي الوفيات عند 5226 شخصا.