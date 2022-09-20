شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سابقة تاريخية.. أول سيدة تترأس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الإثنين، تعيين الأيرلندية، سيوفرا أوليري، لرئاسة المحكمة وذلك في سابقة تاريخية.

ووفقًا لموقع "دويتش وييل"، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة لرئاسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

سيوفرا أوليري

وولدت أوليري- 35 عامًا- في العاصمة الأيرلندية، دبلن، وكانت تعمل قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتم تعينها نائبة لرئيس المحكمة منذ يناير، كانون الثاني الماضي.

وتستمر أوليري في رئاسة المحكمة باعتبارها قاضية لمدة ثلاثة أعوام.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرت روسيا، قانونين يسمحان لها بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوانين بشأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا بعد 15 مارس/آذار الماضي.

وبموجب القرار، فإن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتوقف عن كونها أساسا لمراجعة القرارات الصادرة عن محاكم الاتحاد الروسي، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.