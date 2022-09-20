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"أطباق طائرة في سماء المنوفية".. رئيس معهد الفلك يحسم الأمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة المنوفية، معلومات متضاربة عن وجود أطباق طائرة وأقمار متحركة في سماء المحافظة مساء الاثنين، وذلك وسط شائعات عن ما هية الواقعة وحقيقتها.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن الشائعات المتداولة لا صحة لها، مؤكدًا عدم وجود كواكب متحركة أو فضائيات أو شيئ، متابعًا بالقول: "القصة تأتي ضمن ترويج للشائعات، ولم يثبت لديهم من خلال أي متابعة لصفحة السماء أو الأرصاد أي وجود لهذه الكائنات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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