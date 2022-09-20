أوكرانيا تحذر من إرهاب نووي بعد الهجوم الروسي

ضرب صاروخ روسي بالقرب من محطة للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، دون إتلاف المفاعلات الثلاثة، لكنه أصاب معدات صناعية أخرى، فيما وصفته السلطات الأوكرانية بأنه عمل من «الإرهاب النووي».

وجاءت الضربة بعد تحذيرات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من احتمال تصعيد الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية، بعد أن عانت قواته من نكسات مذلة في ساحة المعركة. كما جددت المخاوف من كارثة إشعاعية محتملة، في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

هجوم بالصاروخ

ضرب الصاروخ مسافة 300 متر «328 ياردة» من المفاعلات في محطة بيفدينوكراينسك، المعروفة أيضًا باسم محطة جنوب أوكرانيا للطاقة النووية، مما أدى إلى انفجار حفرة بعمق مترين «6 1/2 قدم» وعرض 4 أمتار «13 قدمًا»، وفقًا لشركة Energoatom النووية الأوكرانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بالأبيض والأسود نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية، كرتين حارقتين كبيرتين تتفجران واحدة تلو الأخرى في الظلام، تلتهما زخات متوهجة من الشرر.

ووصفت الوزارة وشركة Energoatom الضربة بأنها «إرهاب نووي». ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية. ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على الفور على طلب للتعليق. مجمع صناعي

ويقع المجمع الصناعي الذي يضم محطة بيفدينوكراينسك النووية، على طول نهر بوغ الجنوبي على بعد حوالي 300 كيلومتر «190 ميلاً» جنوب العاصمة كييف. وقالت إنرجواتوم إن الهجوم تسبب في إغلاق مؤقت لمحطة طاقة مائية قريبة، وحطم أكثر من 100 نافذة في المجمع.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني إن الهجوم قطع أيضا ثلاثة خطوط لنقل الكهرباء.

والمحطة النووية هي ثاني أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، بعد محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتعرضت مرارًا وتكرارًا للنيران. ويحتوي المصنعان على مفاعلات من نفس التصميم.

حيث احتلت القوات الروسية مصنع Zaporizhzhia منذ الأيام الأولى للغزو.

وقطع القصف خطوط نقلها، مما أجبر المشغلين على إغلاق مفاعلاتها الستة لتجنب كارثة إشعاعية. تبادلت روسيا وأوكرانيا اللوم عن الضربات.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه تم إعادة توصيل خط نقل رئيسي يوم الجمعة، مما يوفر الكهرباء التي يحتاجها مصنع زابوريزهزهيا لتبريد مفاعلاته. الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها مراقبون في المحطة.

لكن عمدة إنيرهودار، المدينة التي تستضيف مصنع زابوريزهزيا، أفاد بمزيد من القصف الروسي في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وبينما حذر يوم الجمعة من احتمال تكثيف الضربات، زعم بوتين أن قواته تصرفت بضبط النفس حتى الآن، ردا على المحاولات الأوكرانية لضرب منشآت روسية.

وقال بوتين: «إذا تطور الوضع بهذه الطريقة، فإن استجابتنا ستكون أكثر جدية». ضربات تحذيرية

وذكر بوتين «في الآونة الأخيرة فقط، نفذت القوات المسلحة الروسية بضع ضربات مؤثرة»، في إشارة إلى الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي. «دعونا نعتبر هذه الضربات التحذيرية.»

إلى جانب البنية التحتية، تقصف القوات الروسية أيضًا مواقع أخرى.

لذا قال مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن القصف الأخير أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وقال حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، التي عادت الآن إلى حد كبير في أيدي الأوكرانيين، إن القصف الروسي أدى إلى مقتل أربعة من العاملين في المجال الطبي، كانوا يحاولون إجلاء المرضى من مستشفى للأمراض النفسية، وإصابة اثنين من المرضى.

وبين رئيس بلدية دونيتسك التي تحتلها روسيا في شرق البلاد، أن القصف أدى إلى مقتل 13 مدنيا هناك.

إيقاف المحطات

وقالت باتريشيا لويس، مديرة الأبحاث الأمنية الدولية في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن، إن الهجمات السابقة على مصنع زابوريزهزهيا وهجوم الأمس يشير إلى نمط من المخططين العسكريين الروس، الذين يحاولون إيقاف تشغيل المحطات النووية الأوكرانية قبل الشتاء، من خلال استهداف إمدادات الطاقة. التي تجعلهم يعملون بأمان.

وأضافت «إنه عمل خطير للغاية وغير قانوني أن تستهدف محطة نووية». «فقط الجنرالات هم من يعرفون النية، ولكن من الواضح أن هناك نمطًا معينًا.»

و«يبدو أن ما يفعلونه في كل مرة هو محاولة قطع الطاقة عن المفاعل». «إنها طريقة خرقاء للغاية للقيام بذلك، لأن ما مدى دقة هذه الصواريخ؟»

تطورات أخرى

- استهدفت غارات روسية أخرى مؤخرًا، على البنية التحتية الأوكرانية محطات توليد الطاقة في الشمال، وسدًا في الجنوب.

- جاء هجوم روسيا ردا على هجوم مضاد لأوكرانيا استعادت به الأراضي، التي تحتلها روسيا في منطقة خاركيف.

- أثارت النجاحات الأوكرانية أكبر هزيمة لروسيا، منذ صد قواتها من أنحاء كييف في المرحلة الأولى من الغزو

- انتقادات عامة نادرة في روسيا، وزادت من الضغوط العسكرية والدبلوماسية المتصاعدة على بوتين.

- تساءل منتقدو الكرملين القوميون عن سبب فشل موسكو، في إغراق أوكرانيا في الظلام من خلال ضرب جميع محطات الطاقة النووية الرئيسية فيها.

- زعمت أوكرانيا أنها استولت على قرية في المنطقة، التي تحتلها روسيا في منطقة لوهانسك الأوكرانية.

- ادانت المحكمة العليا فى المنطقة التى تسيطر عليها روسيا، مترجما سابقا لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بالخيانة العظمى يوم الاثنين.

- استخدمت المغنية الروسية الشهيرة ألا بوجاتشيفا،صوتها الشهير للتشكيك في الحرب، ووصفت روسيا بأنها «منبوذة» وقالت إن جنودها يموتون من أجل «أهداف وهمية».