إعصار فيونا يوصف بالكارثي في الدومينيكان

ضرب الإعصار فيونا جمهورية الدومينيكان، مما تسبب في أضرار وصفها الحاكم بأنها «كارثية». ترك العديد من الناس بدون خدمة المياه.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، لكن السلطات في الأراضي الأمريكية قالت إنه من السابق لأوانه معرفة النطاق الكامل للضرر الناجم عن العاصفة الموسعة.

طلبات الطوارئ

وقال مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطني بالجزيرة إن فيضانات مفاجئة كانت تحدث في الأجزاء الجنوبية الوسطى من بورتوريكو، وغرّد: «تحركوا إلى الأرض المرتفعة فورًا!»

وطلبت السلطات من معظم الناس البقاء في المنزل بعيدًا عن العمل، وإغلاق الموانئ وحظر استخدام الشواطئ.

وقال إرنستو موراليس، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سان خوان: «من المهم أن يفهم الناس أن الأمر لم ينته بعد».

وقال إن الفيضانات وصلت إلى «مستويات تاريخية»، حيث قامت السلطات بإجلاء أو إنقاذ مئات الأشخاص في جميع أنحاء الجزيرة.

وقال الحاكم بيدرو بييرلويزي: «الأضرار التي نراها كارثية».

وذكرت وكالة المياه في الإقليم أنها قطعت الخدمة المنزلية عن العديد من المناطق بسبب اضطراب المياه أو نقص الكهرباء.

انهيار المضخات

كما ابحرت السلطات على متن قارب في شوارع بلدة كاتانو الساحلية الشمالية التي غمرتها المياه واستخدمت مكبر الصوت لتنبيه الناس بانهيار المضخات، وحثتهم على الإخلاء في أسرع وقت ممكن.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 1300 شخص أمضوا الليل في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد.

تدفقت المياه البنية في الشوارع، إلى المنازل واستهلكت مطار المدرج في جنوب بورتوريكو.

كما مزقت فيونا الأسفلت من الطرق وجرفت جسرا في بلدة أوتوادو الجبلية بوسط البلاد التي قالت الشرطة إن الحرس الوطني نصبها بعد أن ضرب إعصار ماريا في عام 2017 كعاصفة من الفئة الرابعة.

كما مزقت العاصفة أسطح المنازل، بما في ذلك منزل نيلسون سيرينو في بلدة لويزا الساحلية الشمالية.

ذكرى سنوية سيئة

وضربت فيونا بورتوريكو في الذكرى السنوية لإعصار هوغو، الذي ضرب الجزيرة في عام 1989 باعتباره عاصفة من الفئة الثالثة، وقبل يومين من الذكرى السنوية لإعصار ماريا المدمر في عام 2017 - والذي لم تتعاف منه المنطقة بالكامل بعد.

وتسبب هذا الإعصار في مقتل ما يقرب من 3000 شخص ودمر شبكة الكهرباء. بعد خمس سنوات، لا يزال أكثر من 3000 منزل به سقف من قماش القنب الأزرق.

ىأعلنت السلطات، إعادة الكهرباء إلى 100 ألف عميل في جزيرة يبلغ عدد سكانها 3.2 مليون شخص، لكن شركة توزيع الكهرباء لوما قالت إن الأمر قد يستغرق أيامًا لاستعادة الخدمة بالكامل.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الأراضي الأمريكية مع اقتراب عين العاصفة من الركن الجنوبي الغربي للجزيرة.

كانت المراكز الصحية في بورتوريكو تعمل بالمولدات وقد فشل بعضها. وقال وزير الصحة، كارلوس ميلادو، إن أطقم العمل هرعت لإصلاح المولدات في مركز السرطان الشامل، حيث تم إجلاء العديد من المرضى.

وذكر مسؤولون إن فيونا ضربت في السابق منطقة شرق الكاريبي، مما أسفر عن مقتل رجل في إقليم جوادلوب الفرنسي عندما جرفت الفيضانات منزله.