إحباط شحنة كبتاجون استهدفت الأردن

وقال مصدر أمني في درعا، إن «الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية. وكشف المصدر عن أن الشحنة كانت مخفية ضمن مخبأ سري معد لهذا الغرض في سيارة «بيك آب» خاصة، وقد تم توقيفها على أحد الحواجز الأمنية في ريف المحافظة.
وأضاف: «تم ضبط المتهمين بتهريب الشحنة، ويخضعون حاليا للتحقيق تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء المختص»، موضحا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
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