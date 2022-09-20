مصر تحذر مواطنيها في اليابان

وأكدت السفارة المصرية لدى طوكيو أنه يمكن التواصل مع السفارة عبر رقم الهاتف المخصص لحالات الطوارئ، وكذا عبر وسائل التواصل الأخرى، معربة عن تقديرها واحترامها لأعضاء الجالية المصرية الكرام.
وأرجأ رئيس الوزراء اليابانى، كيشيدا فوميو، سفره إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للإشراف على جهود استجابة الحكومة للعاصفة الاستوائية القوية «نانمادول».
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أنه كان من المقرر أن يغادر كيشيدا طوكيو بالأمس، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه سيبقى في اليابان حتى صباح اليوم الثلاثاء.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن وزير إدارة الكوارث، تاني كويتشي، ومسؤولي إدارة الأزمات، أطلعوا كيشيدا على الأضرار الناجمة عن العاصفة القوية والتنبؤات بما هو متوقع حدوثه.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للوزارات للعمل مع السلطات المحلية لتقييم حجم الضرر، وتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.
وقد تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عنيفة، بشكل رئيسي في المناطق الغربية من اليابان.
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