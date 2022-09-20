طالبان تخلي سبيل مهندس أمريكي مقابل إفراج الولايات المتحدة عن قيادي كبير في الحركة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الاثنين أن الحركة أخلت سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في الحركة الاثنين.

وقال القائم بالأعمال أمير خان متقي في مؤتمر صحافي في كابول إنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابول صباح الاثنين مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزا في الولايات المتحدة لعقود بتهم تتعلق بالمخدرات.

ويعمل فريريتشز مهندسا وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية. وتم اختطافه في مطلع فبراير شباط 2020.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام رسمية أن بشير نورزاي من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل خليج غوانتانامو.

ومن جانبه، قال محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في الدوحة، في تغريدة على تويتر “أُطلق سراح المحترم حاجي بشير بعد سجنه على مدى عقدين ووصل إلى كابول اليوم”.

اعتقل بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005 ووجهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.

ونفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات وطالب بضرورة إسقاط التهم لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه ليعتقد أنه لن يتم القبض عليه.

(رويترز)