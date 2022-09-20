شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب توصى بإعادة الهيكلة لـ"محو الأمية" وتوفير الدعم للأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، بإعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار للقيام بدورها المنوط على أكمل وجه، وتوفير الدعم اللازم للأنشطة الطلابية بكافة المراحل التعليمية خاصة الرياضية.

جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم قبل الجامعي ، للسنه المالية الجديدة 2022/2023.

يُشار إلى أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.

يأتى ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.