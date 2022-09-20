شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى: حملة "أخلاقنا الجميلة" للمتحدة تواجه ثقافة القبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى إن حملة أخلاقنا الجميلة من أهم الحملات التى تبنتها المجموعة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، لأنها تتعامل مع الأجيال الجديدة من المصريين وترسخ فى وجدانهم القيم المصرية الأصيلة وتواجه ثقافة القبح والعشوائية التى تسللت لحياتنا.

وأضاف بسيونى: "أتصور أن قوة هذه الحملة فى بساطتها ودقة الرسائل التى تم اختيارها من أفلام السينما المصرية والتى تؤكد على قوة الفن المصرى وتمثل رهانا جديدا على القوة الناعمة المصرية وقدرتها على التعامل مع الواقع وتساهم فى تغييره إلى الأفضل".

وأشار بسيونى إلى أن الحملة تتواصل وتمتد إلى أطول وقت لأنها تعالج أخطر مشكلات العصر وهى غياب الأخلاقيات الجميلة وضعف الذوق العام."