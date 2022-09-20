شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: حملة "أخلاقنا الجميلة" للمتحدة تستهدف بناء جيل راقى أخلاقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" بهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، مؤكدا أن الحملة تنطلق من الدور المجتمعي للشركة المتحدة لبناء جيل راقي أخلاقيا من المجتمع المصري خاصة النشء والشباب.

وقال بركات في بيان له، إن الدور المجتمعي أحد أهم أهداف الإعلام التي يجب أن يتبناها خاصة خلال الفترة الحالية لمحاربة الأفكار المتطرفة والذوق المتدني، مشيرا إلى أن حملة المتحدة تأتي استجابة لجميع الأديان السماوية والإنسانية، والتي أمرت بمراعاة مكارم الأخلاق من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

وأشار رئيس حزب أبناء مصر، أن حملة "أخلاقنا الجميلة" تأتي بعد أيام من خدمة الشركة المتحدة لمحاربة الشائعات من خلال نشرات دورية للتوعية المصريين بالحقائق، الأمر الذي يدل على خطة المتحدة الشاملة في الارتقاء بالإعلام والمجتمع المصري على كافة المستويات.

ونوه مدحت بركات، بأن حملة "أخلاقنا الجميلة" تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.